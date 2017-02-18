TSK Rusya yasağını kaldıracak mı ?

Rus savaş uçağının angajman kuralları gereği düşürülmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin Rusya'ya seyahatini yasaklayan Genelkurmay Başkanlığı, konuyu yeniden ele almak üzere çalışma başlattı. Genelkurmay Başkanlığı, sınır ihlali yapan Rus savaş uçağının angajman kuralları gereği düşürülmesinin ardından birtakım önlemler almış, kuvvet komutanlıklarına gönderilen yazıyla TSK personelinin yurt dışı seyahatlerine yönelik bazı düzenlemelere gidilmişti. Bu kapsamda gönderilen emir yazısıyla TSK personelinin Rusya'ya seyahati yasaklanmıştı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin ardından söz konusu yasak yeniden gündeme geldi. Genelkurmay Başkanlığınca konuya ilişkin çalışma başlatıldı. Yasak kararının gözden geçirilmesine yönelik çalışma kapsamında ilgili birimlerden görüşler toplanmaya, incelemeler yapılmaya başlandı. Yasağın kaldırılmasına yönelik karargaha olumlu görüşler gelirken konu, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile de paylaşıldı. Genelkurmay Başkanlığının kısa süre içinde söz konusu yasağı kaldırması, bununla ilgili emri birliklere iletmesi bekleniyor.



Yurt dışına izinle çıkılıyor

TSK izin yönetmeliğine göre personelin, yıllık 30 gün planlı izni bulunuyor. TSK personeline seyahat ve mazeretin yanı sıra mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak, öğrenim, seminer gibi gerekçelerle de yurt dışı izni verilebiliyor.



Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı TSK personeli kendi kurumlarından yetki veren makama bildirimde bulunması kaydıyla yurt dışı iznine çıkabiliyor. Yurt dışına izinli gidecek personele, hareket tarzları hakkında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma konusunda, tugay komutanlıkları ve eşiti kurum amirliklerince uyarıcı bilgiler veriliyor. İzinli gitmesine müsaade edilen personelin Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıklarınca tutulan kayıtlarda kimliği, birliği, izin tarihleri, gideceği yer veya yerler ile kalacağı adresler yer alıyor.



Yurt dışı izniyle ilgili kurallar

Yurt dışına izinli çıkan Türk Silahlı Kuvveleri personelinin bazı kurallara uyması da gerekiyor. Buna göre, izinli olarak yurt dışında bulunan subay, astsubay ve asker öğrencilerden, milletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer temsilcisi olarak gerek resmi gerekse özel hayatlarını Türk askerine yaraşır bir şekilde düzenlemeleri isteniyor. Yurt dışına izne çıkanların yabancılarla temasta daha titiz ve dikkatli davranmaları, resmi ve özel hayatlarında herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için özen göstermeleri gerekiyor.