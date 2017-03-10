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TSK SINIR ÖTESİNDE PKK'YA BOMBA YAĞDIRDI

TSK sınır ötesinde PKK'ya bomba yağdırdı

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün düzenlenen harekatta, terör örgütü PKK'ya ait 3 hedef imha edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 3 hedef imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, dün 18.00-19.10 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Hedeflenen bölgelerde belirlenen bölücü terör örgütüne ait silah mevzileriyle birlikte 2 barınma yeri ve bir sığınağın ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

AA
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