TSK SURİYE’DEN ÇIKACAK MI ?

TSK Suriye’den çıkacak mı ?

Fırat Kalkanı Harekatı sona erdi ama TSK'nın Suriye'deki görevi bitmedi...

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir, bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket, artık başka bir isimle anılacak" diye konuştu. Ancak TSK, Suriye'nin kuzeyinden çıkmayacak. Fırat Kalkanı'ndaki en büyük ÖSO gruplardan Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, bölgedeki son durumu Sabah gazetesinden Uğur Yıldırım'a anlattı.

İsa, operasyonda ikinci aşamaya geçildiğini ve DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde PYD ve Suriye rejimi karşısında güçlü bir şekilde durmak için orada TSK ile birlikte savunma hattı oluşturacaklarını söyledi.

HEDEF: AFRİN VE MENBİÇ

İsa'nın açıklamaları şöyle: "Buradaki en büyük düşman olan PYD'nin amacı Suriye'yi bölmek. Biz PYD'nin Suriye'yi bölmesine, ülkenin kuzeyinde bir devlet kurmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki hedef Afrin ve Menbiç. Bu bölgeler için hazırlıklarımız devam ediyor. Gerekirse TSK ile, gerekirse yalnız ÖSO olarak PYD/PKK tehdidine karşı operasyon yapabiliriz.

Sabah
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