TSK: Zap bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlediği hava harekatı sonucu bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet koruganın imha edildiği, 3 bölücü terör örgütü mensubunun ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 22-23 Mart'ta yurt genelinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verildi. TSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:" 22 Mart Mart'ta Hakkâri ili Çukurca ilçesi Gerkitepe ÜB.'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuşlardı. Ateş açılan bölge topçu ateşleriyle dövülmüş; bunun sonucunda da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. 23 Mart'ta Mardin Nusaybin'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, 12 kg amonyum nitrat üç adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 90 adet Kanas keskin nişancı fişeği, bin kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Tunceli Pülümür'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, 250 kilogram amonyum nitrat, beş tüp, dört el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Tunceli Nazimiye'de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen dört ayrı sığınak içerisinde, 2 bin kilogram amonyum nitrat, bin 300 metre elektrik kablosu, bir adet büyük jeneratör ve 180 litre benzin ele geçirilmiştir."