''TSK'da 90 bin FETÖ’cü asker daha var''

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’den FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla çeşitli rütbelerde yaklaşık 23 bin asker ihraç edilirken, kalan rakamın daha da büyük olduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çatı davayı açan Ankara Savcılığı’na ulaşan bilgilere göre TSK’de en az 90 bin askerin FETÖ üyesi olduğu bildirildi. Bu sayının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yüzde 100’e yakın olduğu belirtildi. Savcılık, darbe girişimine ilişkin soruşturmaların ardından FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin ayrı bir soruşturma daha başlatmayı planladığı öğrenildi.

Çatı iddianamede FETÖ’nün TSK’deki yapılanmasına özel bölüm ayrılmıştı. FETÖ’nün özellikle TSK’ye öğrenci yetiştiren Harp Akademileri’ni ele geçirerek, örgüt üyelerini orduya yerleştirmesini sağladığına dikkat çekilmişti. İddianamede TSK’de kaç FETÖ üyesi olduğuna ilişkin bir rakam yer almadı. Ancak soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı’na ulaşan bilgilere göre TSK’de halen 90 binin üzerinde FETÖ üyesi askerin olduğu belirtildi. Bu rakamın içinde subay ve astsubaylar olduğu, uzman erbaşlar eklendiğinde sayının çok daha fazla olabileceği dile getirildi.

‘Hava Kuvvetleri’nin tamamı örgütlü’

Özellikle 2000’li yıllardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) girenlerin büyük bölümünün FETÖ üyesi olduğu ifade edildi. Diğer yandan FETÖ yapılanmasını 15 Temmuz’a kadar Hava Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzde 100’e yakın olduğu iddia edildi. Ankara Savcılığı’nın darbe soruşturmalarının tamamlanmasının ardından TSK’deki FETÖ yapılanmasına ilişkin ayrı bir soruşturma başlatarak, yapıyı deşifre edeceği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü, yeni bilgiler geldikçe işlem yapıldığını kaydetti.3