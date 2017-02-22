TSK'da başörtüsü yasağı resmen kalktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü serbestisi başlıyor. İsteyen muvazzaf kadın subay ve astsubay başörtüsü takabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlemesine ilişkin talimat kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

Bir süredir üzerinde çalışılan uygulamaya göre bundan böyle Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecekler.

Düzenleme askeri öğrencileri de kapsıyor.

Talimata göre kadın muvazzaf personel ve askeri öğrencilerden isteyenler üniforma rengine uygun renkte ve yüzleri görünecek şekilde şapka, bere ve keplerinin altına başörtüsü takabilecek.