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TSK'DA FETÖ YAPILANMASINA YENİ OPERASYON

TSK'da FETÖ yapılanmasına yeni operasyon

Bursa merkezli 27 ilde Gülen Cemaati’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 22 muvvazaf asker gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uludağ Kariyer Derneği ile ilgili incilemesini genişleterek sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 46 muvazzaf asker için yakalama kararı çıkartıldı.

Bu sabah saatlerinde Bursa merkezli 27 ilde başlatılan operasyonda 22 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer askerlerin yakalanması için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Uludağ Kariyer Derneği'nin kurcusu olan ve yurt dışına kaçan Necati ve Esra Uysal çiftinin CV'lerini aldıkları bekar gençler için albüm oluşturduğu albümdeki fotoğrafları gösterdiği gençlerin bir birlerini beğenmeleri halinde evlenmelerine aracılık ettiği de ortaya çıkmıştı.

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