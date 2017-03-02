TSK'da türbana iptal girişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın personele getirilen türban serbestisine ilişkin dava açıldı.

Karara yönelik iptal davası açan Halkın Kurtuluş Partisi, dava dilekçesinde Milli Savunma Bakanlığı'nı şikayet etti.

HKP başvurusunda, bu işlemin hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak dilekçesinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üniformaları genel olarak aynı olmasına rağmen; çeşitli renk ve aksesuar farklılıkları olabilir. Ama bu farklar; cinsiyet, rütbe, kıdem, branş, bölüm ve başarı gibi farklılıklarla belirlenir. Örneğin; inanç ve inancın gerektirdiğine inanılan kıyafetler bu farklılıklardan olamaz. İnanca göre getirilen farklılıklar TSK’daki birlik, beraberlik ve uyumu bozabilecek, aynı üniformayı giyiyor olmanın getirdiği aidiyet duygusu yok olup çözülebilecektir" ifadelerine yer verdi.

HKP başvuru dilekçesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın "cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak görevini ihlal etttiğini" dile getirdi.

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