TSK'da yeni bir kalkışma soruşturması

ODA TV'nin haberinde, Genelkurmay'ın “yeni kalkışma hazırlığı” iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlattığı ileri sürüldü.

Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, Hükümet’e yakın bazı köşe yazarlarının iddiaları üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın soruşturma başlattığını söyledi. Üçok, soruşturma talimatını bizzat Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın verdiğini de ifade etti. Üçok, kendisinin de tanık olarak ifadeye çağrılacağını belirtti. Üçok, kendisinin dışında konu üzerine yazan ve açıklamalarda bulunan isimlerin de çağrılmasını beklediğini söyledi.

Üçok, "Hem adli hem idari soruşturma açıldı. İdari soruşturmayı Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'nda bir heyet yürütüyor. Adli soruşturmayı ise Genelkurmay Askeri Savcısı yürütüyor" dedi.

ALÇI VE KÜÇÜK'ÜN İDDİALARI

Milliyet yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat tarihinde şunları yazmıştı: “22 Şubat’ta TSK’da subay ve astsubaylara başörtüsü yasağı kaldırıldı. Bunun hemen ertesinde, 23 Şubat’ta yukarıda tarif ettiğim TSK içindeki sözde sol Kemalist duyarlılığa sahip darbeci zihniyette ‘kıpırdanma’ başladı. Ankara ve İstanbul’da bir şey yoktu ama İzmir’den batıya doğru bir homurdanma, bir askeri hareketlilik vardı. Devletin bazı birimleri de teyakkuza geçmişti. Hürriyet’in haberi bu hareketlilik sürerken, 25 Şubat’ta geldi.”

Cem Küçük de “Şimdi bu isyan bayrağı açmak isteyen yüzde dokuz-onluk kesim Kemalistler..” diyerek Alçı'ya destek vermişti.

Son olarak Star yazarı Lütfü Oflaz bugünkü köşesinde, “Kemalistler şu anda Kemalist rejimi, Kemalist vesayeti koruyup kollama adına bir darbe için pusudadır!” diye yazdı.

Kaynak: Odatv