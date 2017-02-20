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TSK'DA YENİ FETÖ OPERASYONU: GÖZALTILAR VAR

TSK'da yeni FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 astsubay gözaltına alındı.

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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kırşehir'de görev yapan astsubaylara yönelik Ankara, Bursa, Adıyaman ve Kırıkkale'de operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda astsubaylar A.M.Ş. Ankara'da, B.M.K. Bursa'da, R.Y. Adıyaman'da, A.C. Kırıkkale'de gözaltına alındı. Şüpheliler, bulundukları illerdeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Kırşehir'e getirildi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve FETÖ'ye destek sağladıkları iddia edildi.

AA
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