TSK'DAN AYRILAN PİLOTLARA MÜJDELİ HABER!

TSK'dan ayrılan pilotlara müjdeli haber!

Hava Kuvvetleri Komutanlığından 29 Ekim 2016'dan önce ayrılan pilotların TSK bünyesinde yeniden istihdamı için başvurular, 6 Ocak 2017'ye kadar yapılabilecek.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda, 29 Ekim 2016'dan önce herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari ya da havayolu nakliye pilotu lisansı ile en az bin saat pilot uçuşu olan subaylardan istekli olanlar, yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot subay olarak görevlendirilebilecek.

Adaylar başvurularını, 6 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.

Uçuş için gerekli şartları sağlayan ve başvuruları uygun görülen adayların atamaları, ilgili Kuvvet Komutanı'nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla yapılacak.

"Türk Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar ile Pilot Lisansına Sahip Diğer Sınıf Subaylarının Yeniden İstihdamı Başvuru Kılavuzu"na, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

AA
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