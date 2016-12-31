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TSK'DAN DAEŞ'E ''YENİ YIL HEDİYESİ'': 27 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan DAEŞ'e ''yeni yıl hediyesi'': 27 terörist öldürüldü

Suriye'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 184 hedefi imha edilirken, 27 terörist etkisiz hale getirildi.

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SURİYE'de yürütülen "Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 184 hedefi imha edilirken, 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 130 gündür sürdürülen "Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan hedef alınarak bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 184 hedefi imha edilirken, 27 terörist öldürüldü. Çatışmalarda ÖSO'nun 2 askeri yaşamını yitirirken, 2'si ise yaralandı. 133 el yapımı patlayıcının da imha edildiği harekatın sonu durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurları da içeren Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 172 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlanmış; Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırılmış, DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonunda silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 bina imha edilmiştir. Unsurlarımız tarafından Al Azrak üs bölgesi çevresinde yapılan keşif ve arama faaliyetinde, DEAŞ'a ait 4 ceset, 4 el telsizi, 1 zırhlı araç, 4 tüfek, 1 roketatar ele geçirilmiştir. Yaşanan çatışmalarda 3 muhalif şehit olmuş, 2 muhalif yaralanmış, 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 133 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 556 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

DHA
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