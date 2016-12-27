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TSK'DAN DEAŞ'A BİR DARBE DAHA

TSK'dan DEAŞ'a bir darbe daha

TSK, El Bab'ta DEAŞ'a ait 158 hedefin imha edildiğini, 13 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 126'ncı gününde, 2 muhalifin şehit olduğunu, 1 muhalifin yaralandığını bildirerek 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 126'ncı gününde meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdi. TSK'dan yapılan açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu, 1 muhalifin yaralandığı ve 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 158 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bir bölümünün imha edildiği, bir kısmının ise kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

TSK, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 52 EYP'nin imha edildiğini, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 387 EYP ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
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