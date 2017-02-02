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TSK'DAN DEAŞ'A EN AĞIR DARBE !

TSK'DAN DEAŞ'A EN AĞIR DARBE !

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'a ait 329 hedef vurulurken, 51 terörist öldürüldü.

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Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 329 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 163 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhalif unsurlardan oluşan Özel Kuvvet Grupları ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 244 hedef karadan ateş destek vasıtalarıyla, 85 hedef ise, Türk savaş uçaklarıyla vurularak imha edildi. Harekat kapsamında ateş altına alınan hedeflerden 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, 1 depo ve 2 top imha edildi. 51 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 244 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, 1 depo ve 2 top imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 41 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 591 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

DHA
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