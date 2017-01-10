TSK'DAN DEAŞ'A HAVA HAREKATI

TSK'dan DEAŞ'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ'a ait barınma yerlerine, savunma ve silah mevzisi olarak kullandıkları hedeflere operasyon düzenlediklerini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ terör örgütüne ait 3 barınma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 9 hedefi ateş altına alarak imha etti.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerinde DEAŞ terör örgütüne ait 3 barınma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 9 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Harekat kapsamında 10.02-10.30 saatleri arasında Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri·ne ai·t savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği bildirildi. 

Bilgilendirmede, hava harekatında, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait 3'ü barınma yeri, 9'u savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 12 hedefin ateş altına alındığı kaydedildi. 

Daha önceden barınma yerinde olduğu tespit edilen teröristlerden dışarı çıkabilen olmadığı ifade edilen bilgilendirmede, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

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