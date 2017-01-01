TSK'DAN DEAŞ'A HAVA OPERASYONU

TSK'dan DEAŞ'a hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri, IŞİD hedeflerine bomba yağdırdı. Operasyonda 34 IŞİD'li öldürüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine  yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait  uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan ve DEAŞ  terör örgütünce barınma, savunma ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 17  bina imha edildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalif yaralanırken 34  DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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