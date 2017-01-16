TSK'dan DEAŞ'a ölümcül darbe

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, karadan ve havadan terör örgütü DEAŞ'a ait 188 hedef imha edildi, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 146 gün önce başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab ve çevresinin terör unsurlarından temizlenmesine yönelik ilari harekata devam edildi. Muhalif unsurlardan oluşturulan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, kara ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerinin ele geçirilmesine çalışılırken, El Bab bölgesindeki hava harekatında 2 bombalı araç imha edildi. 18 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Suflaniyah ve Kabr al Mukri'nin ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 180 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda 5 bina, 1 karargah binası ve 2 bombalı araç imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 6 EYP imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2933 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekât kapsamında toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Bilgilendirmede ayrıca TSK'nın bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için her türlü önlemi aldığı ve azami hassasiyet gösterdiği de vurgulandı.