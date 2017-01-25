TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 17 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 125'inci günü 25 Ocak 2017 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 180 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen bir DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksadı ile kullanılan bir bina imha edilmiştir" denildi.

Koalisyon hava unsurları tarafından hava harekatı icra edilmediğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gün içinde icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 17 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 30 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 149 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."