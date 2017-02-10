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TSK'DAN FIRAT KALKANI AÇIKLAMASI

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'a ait 165 hedef vuruldu, 23 terörist öldürüldü.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 165 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 23 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 171'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürdü. 154 hedefin karadan, 11 hedefin ise havadan ateş altına alındığı El Bab bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne ait barınma alanları, karargahları ve cephanelikleri imha edildi. 23 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrası devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 154 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 11 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan, 7 bina, 3 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

DHA
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