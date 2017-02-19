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TSK'DAN FIRAT KALKANI AÇIKLAMASI

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Suriye'de devam eden harekatın 180'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 41 hedef vurulurken, 12 terörist öldürüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 180'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 52 hedef karadan ve havadan vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 180'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatlarına devam etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yapılan atışlarda, aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin bulunduğu terör örgütü DEAŞ'a ait 41 hedef baskı altına alındı.

Koalisyon uçakları da vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca da hava harekatı düzenlendi. Jetler, aralarında bomba yüklü bir aracın da bulunduğu 11 hedefi imha etti.

Koalisyon güçlerine bağlı uçaklarca düzenlenen hava harekatında ise DEAŞ üyesi 4 terörist öldürüldü, bir araç imha edildi. Hava harekatları ve yapılan atışlar sonucu 12 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
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