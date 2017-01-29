YEREL HABERLER
Gaziantep Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan flaş açıklama: 18 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 150 hedef vuruldu, 18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 150 hedef, karadan ve havadan Türk ve koalisyon jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edilirken 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 159 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 130 hedef karadan ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. Türkiye ve koalisyon ülkelerine ait jetler tarafından ise, DEAŞ'a ait 20 hedef savaş uçaklarıyla vuruldu.

Gün içerisinde 18 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 130 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 silah mevzii, 4 kontrol noktası, 2 tünel ve barınma maksatlı kullanılan 9 bina imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Bab'da bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen 2 hava harekatı sonucunda, DEAŞ mensuplarınca karargah olarak kullanılan 1 bina ve 1 tünel imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 18 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 87 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 431 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

DHA
509
Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?
Batan gemi sızdırıyor! Etrafı bariyerlerle çevrildiBatan gemi sızdırıyor! Etrafı bariyerlerle çevrildi
Osmanlı Ailesi referandum kararını verdiOsmanlı Ailesi referandum kararını verdi
Minik Tolga'nın acı ölümüMinik Tolga'nın acı ölümü
Yıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktıYıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktı
İngiliz basınından May'e sert tepkiİngiliz basınından May'e sert tepki
Akıllara durgunluk veren plan!Akıllara durgunluk veren plan!
''Sınırsız'' satışı yasaklandı''Sınırsız'' satışı yasaklandı
Bilecik’te Atatürk fotoğrafına soruşturmaBilecik’te Atatürk fotoğrafına soruşturma
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS