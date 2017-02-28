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TSK'DAN ''KARARGÂH RAHATSIZ'' HABERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TSK'dan ''Karargâh rahatsız'' haberleriyle ilgili açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hürriyet gazetesinin ''Karargah rahatsız'' başlıklı haberiyle ilgili açıklama yaptı.

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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı’nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

''Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı’nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, 'Karargah Rahatsız, Karargah’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.' gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakarlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.''

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