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TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK, Avaşin-Basyan, Zap, Gara ve Harkuk bölgelerinde PKK'ya ait 12 hedefi imha etti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Avaşin-Basyan, Zap, Gara ve Harkuk bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 12 hedefin, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Ocak 2017 tarihinde 18.12-20.18 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 12 hedef (barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar ile silah mevzileri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi. (OED-GD)

İHA
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