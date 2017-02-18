TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: Yerle bir edildi !

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlediğini açıkladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Şubat 2017 tarihinde 20.00-20.23 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenledi. Bölgede tespit edilen 12 hedef (teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

