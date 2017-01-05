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TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAVA OPERASYONU

TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine bomba yağdırdı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Ocak 2017 tarihinde 18.59-19.18 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek bölgede tespit edilen 6 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

İHA
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