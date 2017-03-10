TSK'dan operasyon açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda, 2-8 Mart arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan özellikle Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Ağrı'yı teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Diyarbakır/Kulp, Lice, Hani, Bingöl/Genç, Siirt/Eruh, Mardin/Ömerli, Artuklu, Nusaybin, Bitlis/Merkez, Batman/Sason ve Kars/Kağızman bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği, 80 el yapımı patlayıcı (EYP), 25 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, yaklaşık 545 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

Teröristlerce kullanılan 24 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiği, Diyarbakır/Lice'de bölücü terör örgütü tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen sahte plakalı, çalıntı 5 aracın da ele geçirildiği belirtildi.

Bölücü terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler sonucunda da 908 kilo toz esrar, 60 kilo kubar esrar, 30 kilo kenevir tohumu, 7 bin 10 paket kaçak sigara ve 3 bin 589 litre akaryakıtın ele geçirildiği, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 547 kişinin yakalandığı ve bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu bildirildi.

Yürütülen operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün bahar ve yaz yapılanmasına engel olunduğu ve örgüte ağır kayıplar verdirildiği vurgulanan açıklamada, Diyarbakır/Kulp-Lice-Hani, Bingöl/Genç, Siirt/Eruh, Mardin/Ömerli-Artuklu-Nusaybin, Bitlis/Merkez, Batman Sason ve Kars/Kağızman bölgelerinde düzenlenen büyük çaplı operasyonlarla örgütün her geçen gün zayıfladığı ve çözüldüğünün gözlemlendiği vurgulandı.

Haftalık bilgilendirmede, tespit edilen sığınaklar ile sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği, bu anlamda bölücü terör örgütü, lojistik açıdan da ağır darbeler alarak yapmayı planladığı birçok hain eylemi gerçekleştirecek güç ve kabiliyeti yitirdiğine işaret edildi.

- Fırat Kalkanı Harekatı

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 198'inci gününde devam ettiği vurgulanan açıklamada, harekat kapsamında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, 2 Mart-9 Mart arasında 71 PKK/PYD/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 zırhlı araç, 2 silahlı araç ve 1 havanın imha edildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edileceği aktarıldı.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları ile DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekatın sürdürüldüğü vurgulanan bilgilendirmede, PKK/PYD/YPG'li teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasının hassasiyetle sürdüğü belirtildi.

Açıklamanın "değerlendirme" kısmında ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin normal yaşantılarına dönebilmesine olanak verebilmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekatına devam edileceği bildirildi.

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 647'si ölü olmak üzere 3 bin 60 DEAŞ, 425'i ölü olmak üzere 462 PKK/PYD/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, Türk Hava Kuvvetleri tarafından da toplam 2 bin 325 hedef ile harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3 bin 888 EYP ve 92 mayının imha edildiği aktarıldı.

Bab harekatında ise 24 Şubat'ta şehir merkezinin tamamen kontrol altına alınarak başlanan patlayıcı, mayın arama, temizleme çalışmalarına devam edildiği vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı'na koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek devam ettiği, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetleri yerine getirme azim ve kararlılığın sürdüğü kaydedildi.

TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla başta PKK/PYD/YPG, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdüreceği ifade edilen açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi maksadıyla her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve bayrağın bekası için sarsılmaz iradesiyle görevinin başında olduğu vurgulandı.