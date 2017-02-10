TSK'dan Rusya'ya yanıt: ''Mehmetçik 10 gündür oradaydı''

TSK'dan Rusya Sözcüsü Peskov'un 'Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği' sözleri üzerine Rus savaş uçağının El Bab'da Türk askerlerini vurmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada ''10 gündür kuvvetlerimiz aynı noktadaydı. Koordinat 8 Şubat günü Rusya'ya verildi'' denilldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Rusya Sözcüsü Dimitri Peskov'un 'Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği' açıklamasıyla ilgili "Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir" denildi.

Hatırlanacağı gibi dün Rus savaş uçaklarının El Bab'ta "kazaen" Türk askerini vurduğu açıklanmış ve bu olayda 3 ervladımız şehit düşmüş, 11 evladımız da yaralanmıştı.

Dün yaşanan bu flaş gelişmenin ardından Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı açıklama fırtınası yaşanmıştı.

TSK dün yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır." denmişti.

Bu açıklamanın ardından bugün bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında 3 Türk askerinin şehit olmasına yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak, "Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak şimdi TSK'dan son gelen açıklamayla kafalar bir kez daha karıştı. Çünkü TSK'dan yapılan son açıklamada Türk askerinin 10 gündür aynı noktada olduğu belirtildi.

İŞTE TSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ:

"Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov'un 10 Şubat 2017 tarihinde 'Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği' şeklinde bir açıklaması basında yer almıştır. Bu ifadelerin kamuoyunda yanlış bir algıya sebep olabileceği düşünülerek aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Suriye'de icra edilen harekât kapsamında birliklerin birbirlerine zarar vermesinin önlenmesi maksadıyla; iki ülke arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve yaklaşık olarak bir aydır yürürlükte olan mutabakat doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekâta ilişkin bilgiler Rus muhataplarla düzenli ve karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. 09 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir. Aynı saatlerde Ankara'daki Rus Silahlı Kuvvetleri Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı karargâhına davet edilerek unsurların bulunduğu noktaların daha önce de verilen koordinatları bir kez daha elden kendisine verilmiştir."