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TSK'DAN SINIR ÖTESİ OPERASYON

TSK'dan sınır ötesi operasyon

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevzisini vurdu

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 Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevzisi imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları 24.00-01.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine harekat düzenledi.

Harekatlar sonucu terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevzisi ateş altına alınarak imha edildi.

Jetler, harekatların ardından üslerine döndü.

AA
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