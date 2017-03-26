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TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2 UÇAKSAVAR İMHA EDİLDİ

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2 UÇAKSAVAR İMHA EDİLDİ

Hakkari Yüksekova'da terör örgütüne ait 2 uçaksavar mevzii imha edildi.

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Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait iki Doçka uçaksavar mevzisi imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Hakkari'nin Yüksekova kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca yapılan harekatla bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki Doçka uçaksavar mevzisi vuruldu.

Bu arada Bitlis'in Tatvan, Anadere bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

Güvenlik güçleri, Uzman Çavuş Ömer Doğan Operasyonu'nda bir teröristi öldürdü, bir teröristi yaralı ele geçirdi. Operasyonda yaralanan bir asker ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
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