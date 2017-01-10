SON DAKİKATSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İMHA EDİLDİ !
YEREL HABERLER
Gaziantep Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İMHA EDİLDİ !

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İMHA EDİLDİ !

TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda 19 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 367 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi, 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 140 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 340 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah ve Suflaniyah'tabulunan 27 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1 top monteli araç imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 1 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2821 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

DHA
422
20 kocalı Hürmüz20 kocalı Hürmüz
Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı !Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı !
Süleyman Soylu: Koordinatları ABD verdiSüleyman Soylu: Koordinatları ABD verdi
Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştıMetin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı
''Tarih Bahçeli’yi affetmeyecek''''Tarih Bahçeli’yi affetmeyecek''
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
Toplu taciz skandalı kadınları korkuttuToplu taciz skandalı kadınları korkuttu
Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !
İşte Esra Balamir'in son görüntüsüİşte Esra Balamir'in son görüntüsü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS