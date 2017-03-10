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TSKM’DE ''ÇOK SESLİ'' KONSER

TSKM’de ''Çok Sesli'' konser

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, “Çok Sesli Halk Ezgileri” ile Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

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Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserin sanat yönetmenliğini, Enver Merallı üstlendi. Halk Müziği ezgilerine yeni ve çağdaş bir bakış getirmeyi amaçlayan topluluk, yurt içinde ve yurt dışında birçok konserde ve festivalde sahne aldı. Topluluk ve solistler, Anadolu’nun farklı yörelerine ait türküleri, orkestranın zengin müzik tınıları ve enstrümanlarıyla, farklı icra biçimleriyle seslendirdi. Topluluğun geceye özel hazırladığı türkülerine, müzikseverler de eşlik etti. Sahne performanslarıyla dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, konserin bitiminde ayakta alkışlandı.

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