TSKM’de “Yeni Yıl” konseri

"Herşey Dilediğiniz Gibi Olsun" adını taşıyan, birlik ve kardeşlik vurgusuna yer verilen konseri, çok sesli müziğin sevilen eserlerini Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle buluşturdu.

Yeni yılı, müziğin birleştirici gücüyle karşılamayı amaçlayan konserin Genel Müzik Direktörlüğü’nü, Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden ünlü keman virtüözü, besteci Cihat Aşkın, daimi şefliğini keman sanatçısı Hakan Şensoy, solistliğini viyolonsel sanatçısı Serdar Mamaç yaptı. Britanyalı besteci ve orkestra şefi Edward Elgar'ın "Yaylı Sazlar İçin Serenad" isimli eseriyle başlayan konserde, Rus besteci Karl Davidoff ve müzik tarihinin en ünlü keman virtüözlerinden İtalyan besteci Niccolo Paganini'nin eserlerine yer verildi. Konserin ikinci bölümündeyse Josef Strauss, Leroy Anderson, Pyotr Ilyic Tchaikovsky'nin de aralarında bulunduğu ünlü müzisyenlerin besteleri seslendirildi.