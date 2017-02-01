SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞUYOR
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TSK'NIN PERSONEL MEVCUDU AÇIKLANDI

TSK'nın personel mevcudu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 201'i general ve amiral olmak üzere 362 bin 284 askeri personel bulunduğu bildirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın şubat başı itibarıyla personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinde 201 general ve amiral, 25 bin 728 subay, 64 bin 655 astsubay, 47 bin 167 uzman erbaş ile 16 bin 18 sözleşmeli er ve erbaş görev yapıyor.

Yükümlü personel mevcudunun 208 bin 515 olduğu üç kuvvetteki askeri personel sayısı, böylelikle 362 bin 284'e ulaşıyor.

Kuvvet komutanlıklarındakilerin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli sivil memur ve işçilerle TSK'nın personel mevcudu 401 bin 199'a çıkıyor.

AA
323
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Lüks villa kenevir tarlası çıktıLüks villa kenevir tarlası çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS