TSK'nn Fırat Kalkanı'yla ilgili açıklamasında dikkat çeken ifade

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal güvenliğin korunması, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine imkan verilmesi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü vurgulanarak şöyle denildi:
"BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız kapsamında, ülkemizin ve halkımızın güvenliğini tehdit eden DEAŞ Terör Örgütü mensupları başta olmak üzere, bölgede mevcut teröristleri etkisiz hâle getirmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının bu safhası başarıyla tamamlanmıştır. Yapılan planlamaya uygun olarak ulusal güvenliğimizin korunması kapsamında; istenmeyen her türlü oluşumun engellenmesi, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan verilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması maksadıyla faaliyetlerimiz sürdürülmektedir."
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Genelkurmay Başkanlığı, 24 Ağustos'ta koalisyon güçleriyle koordineli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlandığını açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal güvenliğin korunması, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine imkan verilmesi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü vurgulanarak şöyle denildi:
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