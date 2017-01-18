TSK'ya 54 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son zamanların en geniş kapsamlı FETÖ operasyonlarından birine başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı ve Bylock kullandığı belirlenen 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltılar olduğu öğrenildi.

Askerlerin FETÖ’nün şifreli yazılım programı ByLock kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.