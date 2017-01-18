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TSK'YA 54 İLDE FETÖ OPERASYONU

TSK'ya 54 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 54 ilde FETÖ opersayonu başlatıldı. 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son zamanların en geniş kapsamlı FETÖ operasyonlarından birine başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı ve Bylock kullandığı belirlenen 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltılar olduğu öğrenildi.

Askerlerin FETÖ’nün şifreli yazılım programı ByLock kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

İHA
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