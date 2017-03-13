TÜBİTAK’tan da imam çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) “mahrem imamlarına” yönelik soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada itirafçı olan 3 asker kritik görevdeki bir mahrem imamı deşifre etti.

Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen subaylar Mustafa B., Gökhan K. ve Mustafa K., örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik bilgi vermek için savcılığa başvurdu.



FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİLER



Şüpheliler, kendilerinden sorumlu FETÖ abisinin TÜBİTAK'ta çalışan bir isim olduğunu itiraf etti. Savcılık yaptığı incelemede TÜBİTAK'ta araştırmacı olarak çalışan Necat Topçu'nun itirafçıların bahsettiği abi olduğunu belirledi. Üç asker de, Topçu'yu fotoğraflarından teşhis etti. Üç asker ifadelerinde, mahrem imam Topçu'nun, Hava Harp Akademisinde eğitim görmeye başladıkları 2014 yılından beri kendilerinden sorumlu olduğunu anlattı. Askerler, düzenli olarak yanına gittikleri Topçu'ya maaşlarının yüzde 10'luk bölümü olan 400-500 lirayı himmet olarak bağışladıklarını söyledi.



ENİŞTESİ 1. ORDU'DAN ÇIKTI



Necat Topçu ile görüşmelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini izlediklerini, söyleyen 3 şüpheli askerden Mehmet Börekçi, Topçu'nun nerede ikamet ettiğini de savcılıkla paylaştı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri Topçu'yu kıskıvrak yakaladı. TÜBİTAK'ta araştırmacı olarak çalışan Topçu'nun 'Bylock' kullanıcısı olduğu, eniştesi Yüzbaşı İsmail Arı'nın ise 15 Temmuz'da 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'nda darbe girişimine katılmasından dolayı tutuklu olduğu belirlendi.



22,5 yıla kadar hapis isteniyor



Savcılık tarafından hakkında iddianame düzenlenen Topçu'nun 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Topçu'nun, askerlerin takibini yaptığı, kod isim verdiği ve onlara talimat veren konumunda olduğu ifade edildi.