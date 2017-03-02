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TUĞGENERAL HACIOĞLU DARBECİLERLE BÖYLE ÇATIŞTI

Tuğgeneral Hacıoğlu darbecilerle böyle çatıştı

15 Temmuz darbe girişiminde Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun darbecilere direndiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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15 Temmuz darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığını karargah olarak kullanmayı hedefleyen darbecilere karşı direnen ilk isimlerden dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı, şimdiki Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun 16 Temmuz sabahını anlatan görüntüleri ortaya çıktı.

15 Temmuz'da gece boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbeci askerler ile çatışan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun 16 Temmuz sabahına ait görüntülerinde silahlı bir şekilde karargahta darbeci askerleri püskürtmeye çalıştığı görülüyor. Darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban'ı arayarak darbe girişiminin olduğunu haber vermişti. Yanlarında sadece beylik tabancalarını alan 5 komutan sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığına gitmiş, nizamiyede yaşanan ilk çatışma sırasında Albay Nurettin Alkan kolundan yaralanmıştı. Takviye gelen PÖH ve JÖAK timleri Tuğgeneral Hacıoğlu sevk idaresinde sabaha kadar darbecilerle mücadele ederken, darbecilere ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe karargahında da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti.

Tuğgeneral Hacıoğlu darbecilerle böyle çatıştı

Sabah saatlerinde çekildiği öğrenilen görüntülerde ise Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun elinde silahla darbecilere karşı direndiği görülüyor. O dönem Jandarma Genel Komutanlığında görevde olan, aslen Rize Ardeşenli Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İçişleri Bakanlığınca Ağustos ayında Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştı.

Tuğgeneral Hacıoğlu darbecilerle böyle çatıştı

Tuğgeneral Hacıoğlu darbecilerle böyle çatıştı

İHA
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