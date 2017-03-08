Tuğrul Türkeş'ten basın mensuplarına sitem

Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin iki toplumlu eşitliğe dayalı bir çözümün yüzde yüz destekçisi olduğunu söyledi.

Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, bu sabah Lefkoşa Merit Otel'de medya yayın kuruluşlarının temsilcileriyle basın toplantısında bir araya geldi.

Türkeş, Türkiye'nin iki toplumlu eşitliğe dayalı bir çözümü yüzde yüz desteklediğini belirtti. Türkeş, Kıbrıslı Türklerin Türkiye için birinci önceliğe sahip olduğunu, izolasyon altında ayakta durması ve ekonomik hayatının iyileştirilmesi için elinden geleni yaptığını kaydetti. Türkeş, "Rum papazın Türkçe çözüm yok demesinin, Rum tarafının yangında kullanılacak suyun nereden temin edileceğini sormasının, kilisenin, Türk tarafından elektrik alınmasına karşı çıkmasının, Rum liderin müzakerelerden kapıyı vurup çıkmasının, Kıbrıs Türk basınında yeterince yer bulmadığını, buna karşın Türkiye'deki iktidarın yapmadığı şeylerin de yapmış gibi gösterildiğini" kaydetti.

Türkeş, 2015 Eylül ayında Başbakan Yardımcılığı aynı zamanda Kıbrıs işleri ve dünyadaki Türk vatandaşların sorumluluğunun kendisine verildiğini anlatarak, aradan geçen bir buçuk yıllık dönemde Kıbrıs ve Londra'da gerçekleştirdiği ziyaretlerden bahsetti. Londra'ya göç eden insanların Kıbrıs'taki sorunlarından, 74 sonrası izolasyon ve haksız uygulamalardan dolayı oraya yerleştiklerinin altını çizen Türkeş, yurt dışındaki insanların içinin halen memleket ateşiyle yandığını ve Kıbrıs'ta mal mülkleri bulunduğunu söyledi.

Türkeş, bir buçuk yılda yapamadığı basınla sohbet toplantısını bugün yapmak istediğini belirterek, yarın da Başbakan Binali Yıldırım'ın Kıbrıs'a gelerek 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için bilgilendirme yapıp destek talep edeceğini belirtti.

"Her yazdığınız doğru değil"

Basın mensuplarına "maalesef her yazdığınız doğru değil" diyen Türkeş, zaman zaman Kıbrıs'ta yapılan yanlış haberlerin yüzde 50'yi aşıp aşmadığı üzerinde düşündüğünü söyledi. Ekonomik ve Sosyal İşbirliği Ofisi'nin KKTC'deki varlığının hem projelere destek vermek hem de bütçe dengesini sağlamak amacıyla kullanıldığını anlatan Türkeş, zaman zaman aksaklıklar yaşansa da bu aksaklıkların kötü niyetten kaynaklanmadığını ifade etti.

"Bu sanatı çok iyi yapıyorsunuz"

Türkeş, Kıbrıs'ta para transferinde yaşanan aksaklığa yorum getirmenin bir sanat olduğunu ve Kıbrıs Türk medyasının bu sanatı çok iyi yaptığını kaydetti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KKTC'de 48 sivil toplum örgütünün katılımıyla bir miting yapıldığını da hatırlatan Türkeş, anayasa değişikliği referandumunun doğrudan Kıbrıslı Türkleri ilgilendirmese de burada yaşayan çok sayıda TC vatandaşı bulunduğunu belirtti.

Türkeş, Türkiye'nin Ada'da iki eşit toplumun oluşturacağı federe bir devlet çözümünün yüzde yüz destekçisi olduğunu kaydederek, çözümsüzlükte Türkiye'deki iktidarı suçlamanın haksızlık olacağını vurguladı. "Kapıyı çarpıp çıkan biz değiliz" diyen Türkeş, "Bizim yapmadıklarımızı yapmış gibi yazıyorsunuz, Rum tarafı yangında bile su sorunu çıkardı, bunların üzerinde durmuyorsunuz. Elektriği kesildi, Kuzey'den almayı kilise reddetti. Bunları da görün Allah aşkına." şeklinde konuştu.