Tuhaf bir durum ( Mimar Selim Tuzağı )

Cuma günü sevgilim bir mesaj gönderdi. Mesajın içeriği şöyleydi; 'Evim Şahane' programının yaptığı bizim bölgemizde ki araştırma sonucunda biz evimizin tadilat yapma şansını kazanmışız. İsim sadece mimar Selim yazıyor ve 0850 ile başlayan bir numara yer alıyor.



Buraya kadar her şey normal gözüküyor değil mi. Ama benim burnuma fena kokular geldi. Altıncı his mi artık adına ne derseniz deyin. Dur ben bu işin peşine düşeyim, bakalım altından neler çıkacak dedim. Önce mesajda yazan numarayı aradım, açılmadı, akabinde onlar beni aradı. Hemen onların firma ve adres bilgilerini istedim. Bu işe olur dersem, noter masrafı adı altında 269 TL vermemi istediler. Para istedikleri için şüphelerim iyice arttı.



Adresimi istediklerindeyse ben sizi arayacağım diyerek telefonu kapattım. Dedim Elvo gir Google'a bu numarayı yaz, bak bakalım karşına neler çıkacak.



Aman Allahım sonuçlar korkunç, meğer bunlar dolandırıcı bir firma imiş. Bu yöntemle, kimden ne kadar para koparabilirlerse koparıyorlarmış. İyi de size bir dur diyen yok mu. İnmisiniz cin mi, elbet yakalanırsınız bir gün.



Aman siz siz olun, bu tarz bir mesaj gelirse ivedilikle silin.



Oh iyi ki içime kurt düştü de, araştırıp sizi uyarma şansım oldu.



İnsanlar iyice zıvanadan çıktı. Yani illa dolambaçlı yollardan mı para kazanmak gerekiyor. Bunu yapacağına git simit sat, boşyere de insanların canını sıkma.



Yazık değil mi o insanların parasına. Ondan üçyüz, bundan beşyüz oh ne ala Memleket !...



HARİKA BİR ETKİNLİK,

"RENKLER ve JAZZ"...



11 Şubat'17 Cumartesi akşamı kimselere söz vermeyin. MDK Müzik enfes bir organizasyona imza atıyor.



Hafta başından yazıyorum ki, sizde ajandanıza bugünden not düşün. Etkinlik Cumartesi akşamı saat 20:30 da başlıyor.



İstanbul Gümüşsuyu Topaz Restaurantta düzenlenecek olan gecede kimler yok ki...



Renk ustaları Renan Kaleli - Tuğba Hacısüleymanoğlu, Jazz ustalarından Cenk Sökmen ve Art İstanbul aynı platformda buluşuyor.



Sevgililer Günü hafta içine geliyor, o sebeple erken bir kutlama neden olmasın, diye düşünüyorum.



Mum ışığında, hem de canlı müzik eşliğinde bir yemek fikri çok hoşuma gitti.



Böyle etkinlikler hele de ruhumuzun karardığı şu günlerde, birazcık kafayı dağıtmak için harika bir sebep.



Malumunuz son zamanlarda, endişe böcükleri sardı hepimizi.

Bu etkinliği duyunca da at Elvo böcükleri bir tarafa dedim. Ondan sakın, bundan sakın nereye kadar şekerim.



Kimbilir o gece karşılaşır, bir merhaba deriz birbirimize.



Sevgili Evren haftamız;

sağlıkla - bereketle - bollukla - şansla - sevindirici haberlerle - ferah mı ferah - ufak tefek aksaklıklar olsa bile herşeyin ama herşeyin yolunda gittiği çok güzel bir hafta olsun, bu hafta pls.



