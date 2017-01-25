TÜİK açıkladı ! Büyük düşüş

Hizmet sektörü güven endeksi, ocak ayında yüzde 6,2, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında 93,3 olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 6,2 azalarak ocakta 87,5'e düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,6, yüzde 3 ve yüzde 11,7 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, ocakta yüzde 0,2 azalarak 95,9'a geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 0,1 azalırken mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 3,5 yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 76,1 iken bu ay yüzde 1,7 azalarak 74,8 değerine gerildi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısında ise artış görüldü.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,8 azalırken alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 6 arttı.