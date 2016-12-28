TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI TRUMP 'KENDİSİNE' TEŞEKKÜR ETTİ

Tüketici güveni arttı Trump 'kendisine' teşekkür etti

ABD Başkanı seçilen Trump, ülkede tüketici güveninin son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmasını "kendisine teşekkür ederek" kutladı.

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ABD'de Başkanlık koltuğuna oturmasına haftalar kalan Donald Trump, kişisel twitter hesabından sabah saatlerinde açıklanan Tüketici Güven Endeksini değerlendirdi. 

Trump, birkaç saat içinde 10 binin üzerinde kişinin yorum yaptığı paylaşımında, “ABD Tüketici Güven Endeksi aralıkta yaklaşık 4 puan artarak 113,7’ye yani 15 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.Teşekkürler Donald.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşıma verilen tepkilerde, Trump’ın kişisel twitter hesabından kendisine teşekkür etmesi tiye alınırken, yeni başkanın destekçileri ile muhalifler arasındaki tartışmalar dikkati çekti.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board, yerel saatle sabah açıklanan raporunda Tüketici Güven Endeksi aralık ayında 113,7’ye çıkarak 2001’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

Donald Trump, dün yaptığı başka bir paylaşımda ise hisse senedi piyasalarındaki yükselişi başkanlık seçimine bağlayarak, “Ben kazanmadan önce dünya karanlıktı, hiç umut yoktu. Şimdi borsa neredeyse yüzde 10 yükseldi ve Noel harcamaları 1 trilyon doları aştı.” yorumunda bulunmuştu. 

AA
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