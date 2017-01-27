Tüm dükkanlar tek tek kepenk kapattı

Kruvaziyer gemileri, terör olayları nedeniyle İzmir'i rotalarından çıkarınca, İzmir Alsancak Liman esnafı da kepenk kapatmak zorunda kaldı. Halka açık olmayan limanda tek gelir kapıları turist olan esnaflar, şartlar düzelene kadar TCDD'ye kira ödememek için Başbakan Yıldırım'dan destek isteyecek.

Kruvaziyer gemileri, 2016 yılı itibariyle rotalarından İzmir'i çıkardı. Durum böyle olunca da İzmir Alsancak Limanı esnafı halka açık olmayan limanda bulunan 11 dükkana turist gelmeyince kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bir yıl boyunca iş yapamadıkları gibi TCDD'ye de kira ödeyen esnaflar, şartlar düzelene kadar kiraların dondurulması için Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk İzmir ziyaretinde bir dosya hazırlayarak kendisine sunacak ve destek isteyecek.

"Dört gözle Başbakanımızı bekliyoruz"

İzmir TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yaptıkları başvuruların şimdilik sonuçsuz kaldığını ifade eden esnaflardan Şenol Süs, "Terör olayları nedeniyle 2015 yılının sonu itibariyle kruvaziyer şirketleri planlarını iptal etti. Turizm sektörü büyük bir darbe yedi. Liman esnafı olarak biz de aynı mağduriyeti yaşadık. Burası lokasyon olarak halka açık bir yer değil. Buradaki 11 esnafın hepsi dükkanlarını kapadı. Hepimiz TCDD'nin kiracısıyız. Şartlar düzelene kadar kiralarımızın dondurulmasını talep ettik. Dükkanları kapatmayalım istedik ama herhangi bir sonuca ulaşamadık. Yakın bir zamanda Başbakanımızın İzmir'e teşrif edeceklerini duyduk. Dört gözle onu bekliyoruz. Bütün sıkıntılarımızı ona anlatmak istiyoruz. İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş'a sorunumuzu ilettik. Onun tavsiyeleriyle Başbakanımıza dosya sunacağız" dedi.

"Birçoğumuz arabalarını sattı"

2017'nin de aynı şekilde geçeceğini düşündüklerini kaydeden Süs, "Çünkü hiçbir kruvaziyer şirketi limanımızı kayıtlarına almadı. Bir günde 3-5 gemi ağırlıyorduk. Yaklaşık 2 bin 500-3 bin kişi geliyordu ve şu anda hiçbiri yok. Buradaki kiralar ortalama 2 bin liradan başlıyor. Birçoğumuz kira ödeyebilmek için arabalarını sattı. Durumumuz hiç iyi değil. Zor günler geçiriyoruz. Bizim turistten başka müşterimiz yok. Halka açık bir yer olsa turist gelmese de iç piyasaya satış yaparız ama öyle bir şansımız da yok. Maalesef sadece bekliyoruz" diye konuştu.

"45 senede ilk defa banka kredisi kullandım"

Esnaflardan İbrahim Arığtekin, "Dükkanlar kapalı. Zarar ediyoruz. Sinek avlıyoruz. Kimse kirasını ödeyemiyor" derken, 45 yıldır esnaflık yapan Nihat Eracar ise şunları söyledi:

"1970 senesinden beri bu limandayım. Zaman zaman krizler yaşadık ama en fazla 6-8 ay sorun yaşadık. Bu en kötü durum. İkinci seneye girdik ama bir tane gemi yok. 45 senelik ticari hayatımda ilk defa banka kredisi kullandım. Anca o şekilde geçinebiliyoruz. Sayın Başbakanımızdan acil yardım bekliyoruz. Terör olayları bitene kadar kiralar dondurulursa çok çok iyi olur."