Tümamiral Özel'i rehin alan darbeciler için müebbet istendi

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in rutbesini söküp, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine kapattıkları belirlenen 9 subay hakkında dava açıldı. Subayların üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe girişimi gecesi şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu halde müşteki Tümamiral Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest edip, rutbesini söktukleri, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine kapattıkları anlatıldı.