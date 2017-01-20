TÜMAMİRAL ÖZEL'İ REHİN ALAN DARBECİLER İÇİN MÜEBBET İSTENDİ

Tümamiral Özel'i rehin alan darbeciler için müebbet istendi

Darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i cezaevine kapatan 9 subay hakkında üçer kez müebbet ve 29 yıla kadar hapsi isteniyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in rutbesini  söküp, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine kapattıkları belirlenen 9 subay hakkında dava açıldı. Subayların üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ)  15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in  alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame  hazırlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe  girişimi gecesi şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu halde müşteki Tümamiral  Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest edip, rutbesini  söktukleri, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine  kapattıkları anlatıldı.

AA
587
Hadise hedefini açıkladıHadise hedefini açıkladı
3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler
Cezaevi firarisi bakın nerede yakalandıCezaevi firarisi bakın nerede yakalandı
Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamaAlaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama
Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !
En son görüldüğü kişi linç ediliyorduEn son görüldüğü kişi linç ediliyordu
İlaç saklayan eczaneler yandı!İlaç saklayan eczaneler yandı!
Adil Öksüz için istenen cezaAdil Öksüz için istenen ceza
Fahri Kasırga o geceyi anlattıFahri Kasırga o geceyi anlattı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS