TUMP'IN YEMİN TÖRENİNE KATILACAK ÜNLÜ BULUNAMIYOR

Tump'ın yemin törenine katılacak ünlü bulunamıyor

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelişi adına düzenlenecek geleneksel devir teslim töreni ve kutlamalar için davet edilen birçok ünlü sanatçı bunu geri çevirdi.

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Trump'ın başkanlığı için yapılacak töreni düzenleyen komisyonun  iletişim direktörü Boris Epshteyn, davet edilen birçok ünlünün  katılmayı  reddettiğini, törene katılacak ünlü ve sanatçı bulmakta zorlandıklarını belirtti.
 
Ancak Epshteyn, "Sonuçta bu bir Woodstock değil." diyerek, ünlü  şarkıcıların katılmasının çok da önemli olmadığını savundu.
 
Amerikan basınındaki haberlerde, başkanlık töreni için Elton John,  Bruce Springsteen, Ice-T gibi birçok ünlü sanatçıya davet gönderildiği fakat  Trump'ın "aşağılayıcı ve ayrımcı söylemlerinden" dolayı neredeyse tamamının bu daveti reddettiği ifade edildi.
 
Başkanlık törenini hazırlayan komisyonun direktörü Tom Barrack da  daveti reddeden ünlülere tepki gösterdi. Barrack, sosyal medyadan yaptığı  açıklamada, "Trump'ın ünlüye ihtiyacı yok, istemiyor da. Zaten kendisi en ünlü  kişi olarak sahnedeki yerini alacak." ifadesini kullandı.
 
Şu ana kadar törene geleceği açıklanan en ünlü şarkıcının bir yetenek  yarışmasında ikinci olan 16 yaşındaki opera sanatçısı Jackie Evancho olduğu  bildirildi. Bunun yanında bir Mormon orkestrası ve dans grubunun da kutlamalara  katılacağı belirtildi.
 Trump'ın davetini reddeden ünlüler
 
Trump'ın seçim kampanyası boyunca kullandığı söylemleri nedeniyle  tepki göstererek kutlamalara katılmayı ve sahne almayı reddeden ünlüler  şarkıcılar, oyuncular, televizyon yıldızları gibi birçok kişi bulunuyor.
 
Bunlar arasında yer alan Meksika kökenli komedi programı sunucusu  George Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, törenlere davet  edildiğini fakat kabul etmediğini belirtti. Lopez, seçim boyunca Trump'ın  Meksikalılara olan tutumunu eleştirmişti.
 
Daveti geri çevirenlerden biri de Kanadalı şarkıcı Celine Dion oldu.  Trump'ın arkadaşı ve Las Vegas'ta otelleri bulunan Steve Wynn, başkanlık törenine  Celine Dion'u getirme sözü vermişti fakat sanatçı, kesinlikle katılmayacağını  belirtti.
 
Trump'ın baş danışmanı Kellyanne Conway, bir televizyonda katıldığı  canlı yayında ünlü şarkıcılar Justin Timberlake ve Bruno Mars'ı davet etti fakat  her ikisi de Conway'in davetine sessiz kaldı.
 
ABD'nin meşhur rap şarkıcılarından Ice-T, Trump'ın ekibinin kendisini  arayarak davet ettiğini ama telefonu kapattığını ve arayan numarayı da  engellediğini ifade etti.
 
Ünlü İngiliz müzisyen Elton John, Kanadalı şarkıcı ve müzik yapımcısı  David Foster, üç kadının oluşturduğu country grubu Dixie Chicks, rap şarkıcısı  Jay Z gibi daha birçok ünlü de Trump'ın başkanlık kutlamalarına  katılmayacaklarını açıkladı.
 
 Ayrıca, geleneksel olarak son 5 başkanlık törenine katılan başkent  Washington'daki bazı liseler, bu sene Trump'ın törenine katılmama kararı aldı.  Liselerin yöneticileri, kararlarının arkasında Trump'ın söylemleri ve ayrımcı  tutumunun olduğunu bildirdi.

Obama için birçok ünlü gelmişti
 
ABD Başkanı Barack Obama için iki kez başkan seçildikten sonra  düzenlenen kutlamalara birçok ünlü katılmıştı.
 
Bu ünlüler arasında Beyonce, Jay Z, Maria Carey, Alicia Keys, Maria J  Blige, Steve Wonder, Kelly Clarkson, Tom Hanks, Oprah Winfrey, James Taylor, Don  King, Dustin Hoffman, Magic Johnson, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, gibi  şarkıcı, oyuncu, sporcular yer almıştı.
 
Obama ve eşi Michelle Obama'nın dansına ünlü pop yıldızı Beyonce  şarkılarıyla eşlik etmişti.

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