Tuncay Özilhan, koltuğu Zorlu'ya devrediyor

1984 yılından bugüne Grubun İcra Başkanlığı görevini de yürüten Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürecek.

Anadolu Grubu çatısı altında 33 yıldır aralıksız görev alan Hurşit Zorlu, Grup içindeki kariyerine 1984 yılında Efes İçecek Grubu Pazarlama Uzmanı olarak başladı.

Hurşit Zorlu, Efes İçecek Grubu’ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. Devamında, 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu (Anadolu Efes) Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüten Hurşit Zorlu son olarak, Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu. Anadolu Grubu’nda görev yapan Sektör Başkanları, Grup şirketlerinin Genel Müdürleri ve Holding birimlerinin üst düzey yöneticileri, 1 Şubat 2017 itibarıyla yeni görevine başlayacak Hurşit Zorlu’ya bağlı çalışacak isimler olacak.

33 YILDIR ANADOLU GRUBU'NDA

Grubun kurumsal yönetim ilkelerine ve sürdürülebilir iş modeline olan bağlılığının bir göstergesi olarak, Grup içinde birçok görevde bulunmasının ardından, İcra Başkanlığı’na atanan Hurşit Zorlu’nun, üstleneceği yeni görevinde de başarılarını sürdüreceğine inandığını belirten Tuncay Özilhan; “Sayın Hurşit Zorlu’ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Kendisi, 33 yıldır aralıksız olarak görev aldığı Anadolu Grubu çatısı altında pazarlama uzmanı olarak başladığı kariyer yolculuğunda, Grubumuzda bir profesyonel olarak gelinecek en üst seviyeye ulaştı. Sayın Hurşit Zorlu, Grubumuz şirketlerinde kazandığı tecrübenin ardından, bilgi birikimi ve yönetim tecrübesiyle holding çatımız altında başarılı bir performans sergiledi. Grubumuzun İcra Başkanı olarak da bundan sonraki dönemde önemli işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Sayın Zorlu’nun yönetiminin, Anadolu Grubu’nun tüm paydaşları için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

50 BİN ÇALIŞANI VAR

Anadolu Grubu, Tuncay Özilhan’ın İcra Başkanı olduğu dönemde başta yurt dışı olmak üzere özellikle içecek sektöründe büyük bir atılım gerçekleştirmiş, Grup 2015 sonu itibarıyla 23,4 milyar TL kombine ciroya ulaşmıştı. Anadolu Grubu bugünoperasyonlarını; 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 61 üretim tesisi ve 50 bine yakın çalışanla sürdürüyor.