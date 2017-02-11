  • Fenerbahçe'ye Bursaspor darbesi !
  • PKK ve Esed Türkiye'ye karşı birleşiyor
  • AFP'den flaş 'El Bab' iddiası
  • Mete Yarar: ''El Bab'ta tanklarımız gündüz çıkamıyor''
  • YSK Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi: Referandum 16 Nisan'da

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA ÇIKTI: 3 ASKER YARALI

Tunceli'de çatışma çıktı: 3 asker yaralı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kış üslenmesi yapmaya çalışan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir teröristin el bombalı saldırısında 3 asker yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yönelik operasyonlarda, kentin Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit mevkisinde, terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları sığınakta bomba yapımında kullanılan 480 kilogram amonyum nitratın yanı sıra tüp, akü, un, şeker, çay, çok sayıda tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Teröristlerin bölgede olabileceği ihtimaline karşın bölgedeki arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerin saklanabileceği, aynı ilçede yer alan özel bir maden şirketine ait konteyneri kontrol etmek istedi. 

Konteynerin açılması sırasında içindeki bir terörist güvenlik güçlerine el bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 2 teröristten biri yaralı ele geçirilirken diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 asker helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı terörist de aynı hastaneye getirilip tedavi altına alındı. 

VALİ: YARALI ASKERLERİN DURUMU İYİ
Tunceli Valisi Osman Kaymak, hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti. Vali Kaymak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızılmescit bölgesindeki operasyonlar kapsamında bugün özel bir maden şirketine ait konteynerde terörist olduğunu değerlendiren güvenlik birimlerimiz konteyneri açtıklarında bir terörist el bombası atarak 3 askerimizi yaralanmıştır. Olayda bir terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, bir terörist de yaralı olarak ele geçirilmiştir." "Yaralı askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu" belirten Kaymak, bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi. 

AA
433
İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !
Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !
Yarbay Bilgehan Bülbül serbestYarbay Bilgehan Bülbül serbest
Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''
Kızılderililer sorunun cevabını bulunca Müslüman olduKızılderililer sorunun cevabını bulunca Müslüman oldu
FETÖ operasyonunda Yazıcıoğlu detayıFETÖ operasyonunda Yazıcıoğlu detayı
İkinci el elektronik satışına kimlik şartı !İkinci el elektronik satışına kimlik şartı !
Başbakan'dan mülteci açıklamasıBaşbakan'dan mülteci açıklaması
Taksim camisinin adı ne olacak ?Taksim camisinin adı ne olacak ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS