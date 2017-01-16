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TUNCELİ'DE TKP/ML TİKKO OPERASYONU

Tunceli'de TKP/ML TİKKO operasyonu

Tunceli'de jandarma timleri TKP/ML TİKKO örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından, Tunceli merkez, Hozat, Pertek ve Ovacık ilçeleriyle İstanbul'da eş zamanda TKP/ML TİKKO örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunceli merkez, Hozat, Pertek ve Ovacık ilçeleriyle İstanbul'da, TKP/ML TİKKO örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalar sonucunda birçok doküman ve bilgisayara el konulurken, gözaltına alınan kişilerin Tunceli il merkezine getirilerek İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgularına başlandığı belirtildi.

DHA
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