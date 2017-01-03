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TÜP GAZ SATIŞ MERKEZLERİNE KAMERA ZORUNLULUĞU

Tüp gaz satış merkezlerine kamera zorunluluğu

Sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri ile varsa bunların tüp depolamak için kullandığı yerlere kamera kayıt sistemi kurulması zorunluluğu getirildi.

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"İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar gereğince, yürürlükteki yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasına ek bir bent eklendi.

Buna göre, tüp gaz olarak da bilinen sıvılaştırmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri ile varsa bunların tüp depolamak için kullandığı yerlere, iş yerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla kamera kayıt sistemi kurulacak.

Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar, 30 gün muhafaza edilecek ve yetkili makamlar haricindeki kişi ve kurumlara verilmeyecek.

AA
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