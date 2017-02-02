Tüp mide ameliyatı uygulanabilmesinin ilk şartı nedir?

Tüp mide ameliyatları, günümüz dünyasında başlayan obezite hastalığı ile yaşanan savaşta hastalara büyük destek sağlamıştır. Obezite cerrahisi ameliyatları, vücut kitle indeksi normal sınırların üzerine ulaşan ve morbid obez kategorisinde kabul edilen hastalarda yaşattığı başarılı sonuçlar ardından yaygınlaşmış ve başarılı sonuçlara yenilerini eklemiştir. Obezite cerrahisi ameliyatlarında hastanın içinde bulunduğu sağlık durumları değerlendirilerek farklı operasyon türleri önerilmektedir. Bu operasyonlar arasında, tüp mide ameliyatı (mide küçültme), mide balonu ve gastrik bypass başarılı sonuçları ile dikkat çekmiştir. Uyguladığımız bu operasyonlar içerisinde hasta kilolarının yanında yandaş rahatsızlıklarından da kurtulabilmektedir. Bu operasyonların uygulanabilmesinde ilk şart, hastanın belirli bir vücut kitle indeksine sahip olması ve yapılan ilk değerlendirmede hastanın psikolojik olarak operasyona hazır olmasını sağlamaktır.

Sleeve Gastrektomi ameliyatından sonra hastanın iştahı ne derece kesilir?

Sleeve Gastrektomi yani tüp mide ameliyatı ile hastanın midesinin %75-%80’lik bölümü işlem ile birlikte alınmaktadır. Bu bölüm içerisinde varolan ve iştah merkezi olarak adlandırdığımız fundus bölümü ve ghrelin hormonu kısmen alınarak işlem sonlandırılır. Hasta hastanede kaldığı, taburcu olduğu ve hayatına devam ettiği dönemlerde fundus bölümü çıkarıldığından artık eski iştahında olmayacak ve tükettiği porsiyonlar minimum oranına düşürecektir. Bu nedenle hastanın iştahı kontrol altında olacak, ve sağlıklı bir şekilde kilo verme süreci devam edecektir.

Operasyon sonrası diyet dönemi ne kadar sürer?

Tüp mide ameliyatı yani mide küçültme ameliyatı sonrası hasta, hastanede kaldığı dönemde damar yolundan beslenir ve herhangi bir açlık hissi yaşamaz. Taburculuk dönemi tamamlanan hasta taburculuğunun ilk gününden itibaren 15 gün süre ile sıvı ile beslenmektedir. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken günde en az 1.5 litre sıvı tüketilmesi ve kesinlikle tane içeren içeceklerden uzak durulmasıdır. 15 günü bu diyet takviyesi ile tamamlayan hasta, 15. Günden itibaren 15 gün püre diyet dönemine tabii tutulur. Bu dönemde yiyilen yiyecekler mikserden geçirilerek mama kıvamına getirilir ve bu şekilde tüketim sağlanır. Bu dönemleri başarılı şekilde tamamlayan hastalar 1. Ay itibari ile katı diyet dönemine geçmektedirler. Bu dönemde yavaş yavaş günlük tüketilen yiyecekleri tüketmeye başlayan hastaların dikkat etmesi gereken ilk husus büyük lokmalardan ve hazmedilmesi zor yiyeceklerden kaçınması olacaktır. Bu kurala uyulmaması durumunda hazımsızlık ve mide ağrısı çekileceği bilinmesi gerekir. Bu nedenle önerdiğimiz diyet programına uyulması hasta açısından daha sağlıklı olacaktır. Sıvı ve püre diyet dönemleri hastanın en çok kilo kaybı yaşadığı dönemdir. Bu nedenle diyetisyenimizin ön gördüğü programlara uymak oldukça önemli bir husustur.

Operasyon sürecinde yaşanabilecek komplikasyonlar nelerdir?

Tüp mide ameliyatı, laparoskopik yöntemle gerçekleştiğinden iyileşme süresi kısa bir operasyon türüdür. Operasyon sırasında ise her operasyonda olduğu kadar riskler minimalize edilmiştir. Bu riskler arasında emboli, kanama ve kaçak riskleri ön plana çıkmıştır. Bu gibi durumlar yaşanması durumunda hasta yeni bir revizyon operasyonu sürecine dahil edilir ve bu şekilde yaşanan komplikasyon giderilmiş olur.

Tüp mide ameliyatı sonrasında kaçak olduğunu nasıl anlarım?

Tüp mide operasyonu sonrası hastanemizden taburcu olacak hastaya taburculuk gününde mavi bir sıvı içirilir. Bu mavi sıvı direnden aktığı taktirde hastanın midesinde bir kaçak vakası yaşanmış demektir. Bu durumun yaşanmadığı durumlarda ise hastanın taburculuk işlemleri tamamlanır ve hastamız hastaneden uğurlanır. İstirahat dönemi ve sonrasında herhangi bir kaçak vakasının yaşanıp yaşanmadığı öncelikle kontroller sırasında kontrol edilir. Bunun yanında hasta günlük hayatında yüksek ateş baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşamaya başlıyorsa hemen hekimine müracaat etmeli ve gereken önlemler alınmalıdır.

Operasyon ardından ömür boyu diyet yapmak şart mıdır?

Obezite cerrahisi ameliyatlarından sonra hastalarımızın en çok merak ettiği konu beslenme düzenleridir. Sıvı ve diyet dönemini atlatan hasta, katı diyet döneminde nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmez ve çoğu zaman bu durum operasyonun başarısızlığa uğramasına yol açar. Bu gibi durumların önüne geçmek adına sağladığımız bariyatrik diyetisyen desteği hastalarımızı bu konuda bilinçlendirmiş ve rahatlatmıştır. Operasyondan sonra hastalarımız ömür boyunca diyet yapmak zorunda değildirler. Lakin, belirlediğimiz hedef kiloya zamanında ve daha sağlıklı ulaşılabilmesi adına diyetisyenin önerdiği programlara uyulması önerdiğimiz bir durumdur. Bunun yanında bazı istenilen özel durumlarda bulunmaktadır. Bunların başında, mide küçültme ameliyatı sürecine dahil olan hastalarımızdan 6 ay süreyle gaz içeren içeceklerden uzak durması istenir. Bunun yanında üzerinde önemle durduğumuz konuların başında katı ile sıvı ayrımının iyi yapılması gelmektedir. Zira katı ile sıvının sürekli tüketilmesi midede esnemelere yol açmaktadır. Bu nedenle operasyon geçirmiş hastalarımızdan buna dikkat etmelerini isteriz.

Obezite ameliyatları sonrası sigara ve alkol kullanımı nasıl olmalıdır?

Obezite cerrahisi ameliyatlarında, sigara ve alkol alışkanlıkları bulunan kişilerde öncelik bu alışkanlıktan kurtulmayı sağlamak olacaktır. Ama bu konuda başarısız olunan durumlarda hastalardan operasyon ardından 15 gün boyunca sigara, 1 ay boyunca alkol kullanmamaları istedir. Bunların sebepleri arasında; sigaranın ülser oluşumunu tetiklemesi, alkolün ise kilo verme sürecini yavaşlatması nedeniyle hastalarımızın bu alışkanlıklarını minimum orana düşürmeleri önerdiğimiz bir konudur.

Kaynak: İstanbul Obezite Cerrahisi