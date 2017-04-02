TÜRBE BEKÇİSİ KATLİAM YAPTI: 20 ÖLÜ

Türbe bekçisi katliam yaptı: 20 ölü

Pakistan'da bir türbenin bekçisi, türbeye gelen 20 ziyaretçiyi öldürdü.

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Pakistan üst düzey emniyet yetkilisi Muhammed Bilal, dün gece ülkenin Pencap eyaletindeki Sargodha kenti yakınlarında, bir türbe bekçisi ve beraberindeki dört kişinin, türbede bulunanları öldürmekten gözaltına alındığını belirtti.

Bilal, türbede bulunan 4'ü kadın 20 kişinin önce zehirlendiğini ardından sopa ve bıçakla öldürüldüğünü, saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.Bölge hükümet yetkilisi Liyakat Ali Çatta, kamu çalışanı türbe bekçisinin akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Çatta, saldırganın, türbe ziyaretçilerini "arındırmak" için öldürdüğüne dair iddialar bulunduğunu belirtti.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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